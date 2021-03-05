التشيك تقدم مكأفاة مالية لمن يخضع للحجر المنزلي من الموظفين

أعلنت جمهورية التشيك، تقديم مكأفاة مالية للموظفين الذين يخضعون للحجر منزلي، وذلك في إطار تدابير مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.



ووقع رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، قانونًا اليوم الجمعة ينص على أن يتلقى الموظف ما يعادل 14 يورو يوميًا (7ر16 دولارًا) إذا خضع للحجر الصحي الذي تؤمر به السلطات رسميًا.



وسيتم صرف هذه المكأفاة، بالإضافة إلى استمرار دفع الراتب حال إصابة الموظف بالمرض، بواقع حوالي 60% من الدخل.



وتقول حكومة جمهورية التشيك إن هناك العديد من المصابين بالفيروس لم يكشفوا عن أسماء الأشخاص الذين خالطوهم خشية أن يتسببوا في أضرار مالية لأصدقائهم وأقاربهم.



ويوجد في جمهورية التشيك حاليًا أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في الاتحاد الأوروبي، حيث أصيب بالفيروس أكثر من 800 شخص من بين كل 100 ألف خلال الأيام السبعة الماضية.



ومنذ بداية تفشي الوباء، سجلت التشيك ما يقرب من 3ر1 مليون إصابة و21 ألفا و325 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورنا.