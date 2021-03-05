الجيش اليمني يعلن مقتل 59 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 59 عنصرا من الحوثيين في معارك وقصف جوي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، عن مصدر عسكري قوله:"إن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجومين شنتهما مليشيا الحوثي الانقلابية، على بعض مواقعهم في جبهتي الكسارة والمشجح وهيلان وصرواح غرب مأرب".



وأشار المصدر إلى أن المعركة التي خاضها الجيش والتي استمرت لخمس ساعات "انتهت بمقتل أكثر من 59 عنصراً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى، وأن معظم جثث عناصر المليشيا متناثرة في الوديان وبطون الأودية".



بالتزامن، أوضح المصدر، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارات جوية تعزيزات المليشيا القادمة،" والتي كانت بطريقها إلى جبهتي المشجح والكسارة، ودمرت الضربات الجوية 5 دوريات تابعة للمليشيا ومقتل من كانوا على متنها".



ولم يعلق الحوثيون على هذه الخسائر حتى الان.



في سياق متصل، أعلن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، تحرير 6 أسرى موالين للجماعة.



ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم مع استمرار القتال ، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية في عموم البلاد، حسب تقارير أممية.



من ناحية أخرى، حذرت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن من كارثة صحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها نتيجة نفاد المشتقات النفطية "بسبب استمرار دول العدوان(التحالف العربي) باحتجاز سفن المشتقات".



وقال طه المتوكل، وزير الصحة في حكومة الحوثيين(غير معترف بها دوليا) في بيان صحفي: "إن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم تحالف العدوان(التحالف الداعم للشرعية) بحق الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بخدمات القطاع الصحي".



وأضاف: "ألف و500 مركز طبي وصحي و400 بنك دم ومختبرات تكاد تتوقف، فيما هناك 200 طفل حديث الولادة يوميا حياتهم مهددة في حال تعذر استمرار عمل حضانات المستشفيات بسبب نقص الوقود".



ولفت إلى أن: "هناك أكثر 400 مستشفى عام وخاص مهدد بالإغلاق خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية وأكثر من 220 عملية قيصرية يصعب إجراؤها".



وطالب معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن" بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي".



وقال الإرياني في تغريدات نشرها اليوم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"،:"مليشيا الحوثي تقوم بعمليات حشد وتجنيد لأبناء القبائل والاطفال وفئة المهمشين والزج بهم في هجمات انتحارية في صخاري ووديان وجبال محافظة مأرب(شرقي البلاد)، فيما قيادات المليشيا وأبنائهم في قصور وفلل صنعاء يراكمون الأموال المنهوبة".



وأضاف: "تسبب التجنيد الإجباري من مليشيا الحوثي في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبق منها سوى النساء".