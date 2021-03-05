محافظ دمياط توجه بمضاعفة الوجبة المدرسية للطلاب أثناء الامتحانات

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وجهت منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم، بمضاعفة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بجميع المدارس أثناء سير الامتحانات.

وشددت المحافظ على توفير وجبات مدرسية متكاملة العناصر الغذائية، تحقق النمو البدنى والذهنى للطلاب، منوهة إلى أن هذا الملف، يحظى باهتمام بالغ من الدولة، لتحقيق المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية المدرسية للطلاب بكافة المراحل الدراسية.

وأوضح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن ذلك يأتى فى إطار حرص كافة أجهزة الدولة على الاهتمام بالطلاب، وتحقيق التكامل الغذائي لهم، خاصة أثناء إجراء الامتحانات.