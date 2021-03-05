نيوزيلندا تخفض مستوى التحذير من «تسونامي» بعد سلسلة زلازل

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خفضت السلطات النيوزيلندية مستوى التحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) في البلاد بعد سلسلة من الزلازل اليوم الجمعة.

وقالت سلطات الدفاع المدني في البلاد إن أكبر موجات مرت ويمكن الأن لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم العودة.

ومع ذلك ، تم تذكير الناس بالابتعاد عن الشواطئ والمياه.

وضرب زلزال بلغت قوته 1ر8 درجة على مقياس ريختر في حوالي الساعة 0830 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (1930 يوم الخميس بتوقيت جرينتش) بالقرب من جزر كيرماديك، على بعد 800 كيلومتر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة نورث أيلاند في نيوزيلندا.

وجاء ذلك في أعقاب زلزال بقوة 4ر7 درجة في نفس المنطقة، وزلزال بقوة 1ر7 ضرب المنطقة قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا في الساعات الأولى من يوم الجمعة.