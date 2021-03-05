كشف مصدر أمني عن أسماء ضحايا حادث طريق الكريمات باتجاه وصلة بني سويف الشرقي، مؤكدًا أنه من بين الجثث 3 أطفال لم يتم التعرف على هوياتهم حتي الآن.

ولقي 18 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في حادث مروع ببني سويف.

واضاف المصدر أن مستشفى بني سويف التخصصي استقبل 5 مصابين هم: محمد محروس عبدالرحيم (22 عامًا) مقيم بأسيوط، مصاب باشتباه نزيف، أحمد محمد عويس (26 عامًا)، مقيم بقرية طنسا بني مالو بمحافظة بني سويف، مصاب بنزيف، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية (13 عامًا)، وطفل (4 أعوام).

كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة في العقد الرابع من العمر، وطفل 4 أعوام.

وذكر المصدر أن مستشفى أطفيح المركزي التابع لمحافظة الجيزة استقبل 12 جثة في الحادث ذاته هم: عبدالباسط محروس عبدالفضيل (21 عامًا) مقيم ببني محمد، عامل، محمود محمد سيد مقيم بني محمد أبنوب أسيوط، عامل، محمود سيد عبدالله (28 عامًا) دبلوم صنايع، 4 أطفال مجهولين الهوية ما بين 7 إلى 12 عشر عامًا، 6 سيدات مجهولة الهوية تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 55 عامًا ولم يتم التعرف عليهم حتى الآن.