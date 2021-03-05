قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تعتمد على المرأة في التحديات التي تواجهها بالخارج، من خلال الترويج للدولة المصرية والدفاع عنها ضد أي أفكار سلبية أو مضادة.

وأكدت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن وجود المرأة في الخارج أمرًا مهمًا، نظرًا لأن الدولة ستعتمد عليها خلال الفترة المقبلة كقوة ناعمة لمواجهة تحدياتها في الخارج.

وعن مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، أضافت وزيرة الدولة للهجرة، أن شعار المبادرة تم اختياره وتصميمه من خلال التشاور بين سيدات مصر بالخارج عن طريق مجموعة على موقع المراسلات الفورية «واتساب».

وتابعت: «نبدأ مع السيدات بالخارج أيضًا في طرح الأسئلة لتحصينهم ضد الأفكار المغلوطة، للرد على كل الأسئلة والأفكار السلبية الموجودة لدى مواطني بعض الدول الأخرى عن مصر».

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشعار الرسمي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" The Power of Egyptian Women Abroad، التي دشنتها الوزارة بهدف إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وبهدف إمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.