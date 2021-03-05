تقرير: أكثر من نصف قتلى النشطاء المدافعين عن البيئة حول العالم في كولومبيا فقط!

الإفلات من العقاب، لا يزال سائدًا، عندما يتعلق الأمر، بقتل المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة في كولومببا.



ووفقًا لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، في تحليلها العالمي لعام 2020، وقعت 331 جريمة قتل لزعماء يدافعون عن الأرض والبيئة والسكان الأصليين والنساء، ومن بين هذه الحالات، منهم 177 حالة فقط في كولومبيا.



وخلال جائحة فيروس كورونا، تعرض المدافعون عن البيئة ليس فقط للمخاطر اليومية التي يواجهونها من عملهم من جهة، وفيروس كورونا من جهة أخرى، ولكن أيضًا للضغط من الحكومات للسيطرة على المعلومات، وفقا لموقع "مونجاباي" لعلوم البيئة.



وأفاد التقرير بأن العديد من القتلى قدموا الدعم للمجتمعات في معركتها ضد فيروس كورونا، وعملوا على قضايا الأمن الغذائي والحصول على الرعاية الطبية وانتقدوا الحكومات، عندما زادت الأزمة الصحية من المخاطر، خاصة بالنسبة للمدافعات عن البيئة والفئات السكانية الضعيفة مثل اللاجئين والمهاجرين.



تقول الناشطة شيرلي مونيوز، إن كولومبيا تمتلك 53% من قضايا المدافعين عن الحقوق النشطاء على مستوى العالم في عام 2020.



وأضافت شيرلي أنه في العديد من المناطق تمارس الجماعات المسلحة غير الشرعية السيطرة على الوباء بالخوف والتهديدات، وبسبب ظروف الحجر، كان لا بد من حبس المدافعين عن البيئة في منازلهم، مما جعلهم أكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن العديد من جرائم القتل التي تحققت منها المنظمة التي تعمل فيها، ارتُكبت في منازل النشطاء البيئيين أو بالقرب منها.



وتعتقد منظمة "فرونت لاين ديفندرز" أن الحالات قد تستمر في الزيادة، وأن الأرقام القادمة من جمعية "سوموز ديفينسوريز"، سترفع العدد النهائي للوفيات التي حدثت خلال عام 2020.



ووفقًا للمنظمة، فإن 69% من جرائم القتل التي وقعت العام الماضي، حدثت ضد قادة عملوا في الدفاع عن الأرض والبيئة وحقوق السكان الأصليين.



ويشير كاتبوا التقرير إلى أن المنبر الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في كولومبيا، شدد على أن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر وأن مجتمعات السكان الأصليين تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، منذ عام 2017، حيث سجلت فرونت لاين ديفندرز 327 جريمة قتل للمدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية في العالم.



ويواجه أولئك الذين يشاركون في تنفيذ اتفاقية السلام مع مقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)، العنف بشكل خاص، بالإضافة إلى أولئك الذين هم جزء من المبادرات الداعية لاستبدال زراعة محاصيل المخدرات بمحاصيل أخرى.



وبالإضافة إلى جرائم القتل، سجلت منظمة فرونت أيضًا الأنواع الأكثر شيوعًا لانتهاكات حقوق الإنسان ، وهي الاعتداءات الجسدية بنسبة 27%، الاعتقالات 19%، المضايقات 13%، الإجراءات القانونية ضد القادة 13%، حملات التشهير 7%.



كما أشار التقرير إلى أن العديد من المدافعين البيئيين الذين تم احتجازهم بغير جرائم عنف، تعرضوا أيضًا لخطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن العديد من الدول سمحت بالإفراج عن السجناء بسبب الوباء.