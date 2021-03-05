أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الجمعة، اعتزام رئيس الوزراء الماليزي، محيى الدين ياسين، بدء زيارة رسمية للسعودية غدا السبت وحتى يوم 9 مارس الحالي، تليها زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى يوم 11 مارس الحالي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء سيجري خلال الزيارة محادثات افتراضية صوتية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنه سيجتمع مع ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



وتتضمن زيارة الرياض إجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.



وتستهدف ماليزيا فتح أسواق جديدة لصادراتها من زيت النخيل في السعودية، وغيرها من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.



ويلتقي رئيس الوزراء الماليزي خلال زيارته لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء.



وتتضمن المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز، وإقامة تحالف دولي للأمن الغذائي.