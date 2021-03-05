بن ذكري: أعشق الزمالك وأتمنى مباراة ممتعة أمام الترجي

أعرب التونسي يامن بن ذكري مدافع الزمالك السابق عن سعادته بتواجد الفريق في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددا على أنه زملكاوي حتي النخاع ويعشق النادي وجماهيره.

أضاف بن ذكري أنه يذهب خلف الزمالك في المباريات المهمة.. موضحا أنه كان لزاما عليه التواجد اليوم بتدريب الفريق الأول في ملعب رادس، من أجل دعم اللاعبين معربا عن سعادته بروح لاعبي الزمالك.

واختتم بن ذكري تصريحاته بأنه يتمنى مباراة ممتعة يوم السبت موجها التحية لكل جماهير الزمالك.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.