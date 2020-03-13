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باكستان تسجل 1579 إصابة جديدة و52 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 9:42 ص

 سجلت باكستان 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 587 ألفا و14 حالة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و128 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 556 ألفا و769 شخصا. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 17 ألفا و117 شخصا.

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