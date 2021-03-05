سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لاحقت الأرقام السلبية، فريق ليفربول بعد الهزيمة بهدف دون مقابل أمام تشيلسي، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووصل ليفربول للهزيمة الثامنة له هذا الموسم بالبريميرليج، وتراجع للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

وخسر ليفربول خمس مباريات متتالية على أرضه في الدوري لأول مرة في تاريخه (رقم سلبي يتحقق للمرة الأولى منذ تأسيس النادي قبل 129 عاما).

وحقق ليفربول أيضا العديد من الأرقام السلبية، نستعرضها في السطور التالية..

** بات الليفر أول حامل لقب يخسر 5 مباريات متتالية على أرضه بالبريميرليج.

** ليفربول حصل على 10 نقاط فقط من 11 مباراة بالدوري الإنجليزي في عام 2021، رابع أقل الأندية حصولا على نقاط بالعالم الحالي، بعد وست بروميتش (9 نقاط) ونيوكاسل (7 نقاط) وساوثهامبتون (4 نقاط).

** ليفربول حقق بعد 27 مباراة بالدوري في الموسم الماضي (79 نقطة)، وبالموسم الحالي وبعد مرور نفس العدد من الجولات حقق (43 نقطة)، وهو أسوء فارق نقاط لحامل لقب في تاريخ المسابقة.

** ليفربول سجل هدف وحيد في 2021 بمسابقة الدوري على ملعب أنفيلد، وكان من نصيب محمد صلاح من ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي.

** تلقى تشيلسي هدفين فقط في 10 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة توماس توخيل، وهي نفس أرقام جوزيه مورينيو مع البلوز.