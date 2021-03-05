الحوثيون: استهدفنا قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بالسعودية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن استهدافها بطائرات مسيرة قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط ومطار أبها الدولي في السعودية، فجر اليوم الجمعة.



وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثية، العميد يحيى سريع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ، الخاضعة للحوثيين، إن "سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2كيه مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجويةومطار أبها".



وأكد سريع أن "الإصابة كانت دقيقة"، مشيرا إلى أن "الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني".



كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس شميط جنوب غربي المملكة صباح اليوم الجمعة.