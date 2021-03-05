ينتخب الصحفيون اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

ووافقت هيئة قضايا الدولة على الإشراف القضائي على انتخابات نقابة الصحفيين.

ويبدأ في العاشرة من صباح اليوم التسجيل في الجمعية العمومية، ويغلق باب التسجيل في الثانية عشر ظهرا، ويمد ساعة ثم ساعة أخرى، لاكتمال النصاب القانوني للعمومية وبدء عملية التصويت، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، من إجمالي عدد الأعضاء المشتغلين الذين لهم حق التصويت، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

ويستمر تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية، حتى الثانية عشر ظهرا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ووفقًا للمادة رقم 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى، "50 % + 1"، تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 19 مارس 2021 بنسبة حضور "25 %".

وتذكر المادة، أنه لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد، ويكون انعقادها الثاني صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، في العاشرة صباح اليوم الجمعة 5 مارس، وذلك إعمالاً لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وجدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

كما يتضمن جدول الأعمال، إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفي لـ 6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، وحتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

والباقين من المجلس الحالي دون انتخاب هم: "خالد ميري، محمد شبانة، حماد الرمحي، محمود كامل، محمد يحيى يوسف، هشام يونس".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات النقابة حيث تقدم 6 مرشحين للمنافسة على مقعد النقيب، و56 مرشحا للمنافسة على مقاعد مجلس النقابة.

وشملت قائمة المرشحين على منصب نقيب الصحفيين كلا من: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندرانى "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربي "الشعب".

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحا، وتحت الـ(15) سنة عضوية 35 مرشحا.

وتلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة طلبات الترشح لمدة خمسة أيام ابتداء من الخميس (18 فبراير) وحتى الاثنين (22 فبراير)، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير إذ أُغلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.