البرازيل: تسجيل 75 ألفا و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزرة الصحة البرازيلية تسجيل 75 ألفا و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1699 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - حسبما أوردته وكالة أنباء (برازيليا) المحلية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أنه بعد تسجيل أحدث الإصابات ارتفع إجمالي المصابين إلى 10 ملايين و793 ألفا و732 شخصا فيما وصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 260 ألفا و970 شخصا.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي إلى 9 ملايين و637 ألفا و20 شخصا، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البرازيل حاليا 895 ألفا و742 حالة.