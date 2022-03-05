«فيديكس إكسبريس» تعتزم طرح وحدتها فى مصر بالبورصة خلال الفترة المقبلة

الرئيسى الإقليمى للشركة: النمو الاقتصادى وراء استثمارنا المباشر فى مصر لأول مرة



تعتزم شركة فيديكس إكسبريس، إحدى أكبر شركات النقل السريع فى العالم، التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن، المدرجة فى بورصة نيويورك العالمية، طرح جزء من شركتها فى مصر بالبورصة، خلال الفترة المقبلة، وفقا لما كشف عنه جاك ميوز، الرئيس الإقليمى للشركة للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وأعلنت فيديكس إكسبريس، الشهر الماضى، عن توسيع أعمالها فى مصر، بتقديم خدماتها مباشرة للعملاء، لأول مرة فى تاريخها، وذلك بعدما كانت تقدم خدماتها عبر مقدمى خدمات محليين أبرزهم شركة إيجيبت إكسبريس منذ عام 1998.

وأوضح جاك فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن اتجاه الشركة للاستثمار المباشر فى السوق المصرية بعد 32 عاما من العمل مع وكلاء محلليين؛ جاء بسبب التطور الكبير فى معدلات النمو الاقتصادى، وحجم التجارة والصادرات بالبلاد، ووجود فرص «استثمارية متميزة»، لاسيما فى ظل موقع مصر الجغرافى المحورى، الذى يعد بوابة لإفريقيا والعالم، سواء على صعيد النقل الجوى أو البرى، وفقا لما قال.

مشيرا إلى أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بقيد أسهم شركتها فى مصر بسوق المال، مفضلا عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن.

«تزايد معدلات الطلب على خدمات الشحن، وتنامى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحجم التجارة الإلكترونية فى مصر لاسيما بعد عودة حركة النقل العالمية لسابق عهدها بشكل كبير، فى ظل التطور الكبير فى قطاع اللوجستيات، شجعنا على توسيع أعمالنا فى مصر والتواجد بشكل مباشر داخل السوق» تابع جاك.

ولفت جاك إلى أن شركة إيجيبت إكسبريس ستواصل دعم فيديكس فى مصر من خلال توفير بنيتها التحتية المتطورة بمركز الشحن الذى تم افتتاحه حديثا على مساحة 13,000 متر مربع داخل مطار القاهرة الدولى، وتشغيل 51 موقعا للبيع بالتجزئة فى 25 محافظة، واستخدام أكثر من 360 مركبة لخدمة عمليات الشركة فى مصر، مفضلا عدم الكشف عن حجم استثمار فيديكس فى السوق المصرية الفترة المقبلة.

وتعد فيديكس شركة أمريكية متعددة الجنسيات تقدم خدمات توصيل البريد السريع، ويقع مقرها الرئيسى فى ميمفيس، أكبر مدن ولاية تينيسى، وتقدم خدماتها فى 220 دولة وإقليميا.

وتقوم فيديكس بتوصيل نحو 15.5 مليون شحنة يوميا، بعائدات تصل قيمتها إلى قرابة 90 مليار دولار أمريكى سنويا، ويعمل بها نحو 10 آلاف موظف، بجانب توفيرها فرص عمل لنحو 600 ألف شخص بمختلف دول العالم.