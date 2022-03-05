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العراق: انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه

علم العراق
علم العراق
د ب أ
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 11:10 ص | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 11:10 ص

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة دول عربية وأجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم، أن "فعاليات المؤتمر انطلقت برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتحت شعار "المياه والتغيرات المناخية"، لافتًة إلى أن "المؤتمر يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع".

ويناقش "المؤتمر أيضاً موضوع تبادل الخبرات والتغلب على شح المياه واستدامة المياه السطحية والجوفية والحفاظ على تنوع الأحياء وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم".

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