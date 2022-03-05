 وفاة إيراني أثناء محاولته الخروج من مدينة خاركوف الأوكرانية - بوابة الشروق
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وفاة إيراني أثناء محاولته الخروج من مدينة خاركوف الأوكرانية


نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 12:10 ص | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 12:10 ص

أعلنت إيران، وفاة أحد مواطنيها في أوكرانيا لدى محاولته الخروج من مدينة خاركوف مع إيرانيين آخرين.

وقالت السفارة الإيرانية في أوكرانيا، إنها تأكدت من وفاة المواطن البالغ من العمر 51 عاما نتيجة إصابته بنوبة قلبية، رغم محاولات تقديم الإسعافات الأولية له، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أعلنت السفارة عن أسفها على الحادث.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.

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