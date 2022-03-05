نيويورك تايمز: واشنطن تناقش مع حلفائها تأمين خلافة زيلينسكي حال أسره أو قتله

تناقش واشنطن مع حلفائها مسألة تأمين خلافة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، في حال أسره أو قتله على يد القوات الروسية، وذلك وفقًا لمسؤولين من عدة حكومات.

وبحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، مساء السبت، تدور المخاوف في المقام الأول حول التأكد من استمرار وجود حكومة أوكرانية مستقلة بشكل ما، حتى لو وجدت روسيا طريقة لتثبيت قيادة في العاصمة كييف.

وقال مسؤولون غربيون إن وجود زعيم مستقل مُعترف به، سيساعد في منع أي قادة مدعومين من روسيا من اكتساب الشرعية.

وكان حضور «زيلينسكي» وخطاباته التحفيزية، من العوامل الرئيسية في الحفاظ على الروح المعنوية للجيش والشعب الأوكراني، وقال المسؤولون إن استمرار هذا الأمر مهم.

وأتي التركيز على تأمين الخلافة؛ لأن دستور أوكرانيا غير واضح بشأن هذه القضية، ولأن «زيلينسكي» قال إنه لا يريد أن يتم إجلاؤه.

وعلى الرغم من التقارير الإخبارية، ينفي المسؤولون الأمريكيون أنهم عرضوا على الإطلاق إجلاء الرئيس أو نصحوه بالمغادرة، وأشادت الحكومات الغربية بعزمه على البقاء والقتال بينما تحاول القوات الروسية التقدم في جميع أنحاء البلاد.

ولن تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بحكومة أقامتها روسيا، ومع ذلك، فإن تقويض حكومة تسيطر عليها موسكو في كييف سيكون أسهل بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، إذا كان هناك زعيم معترف به قانونًا لأوكرانيا، بدلاً من السياسيين المتنافسين على هذا الدور.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية