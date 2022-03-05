مسؤولة أوكرانية: نريد استعادة كامل السيطرة على أراضينا وتوقف روسيا عن قتل الشعب

قالت إمينا جبار النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، إن بلادها تعمل وفق القانون الدولي ومبادئ العدل الدولي، متابعة: «موقفنا صريح وبسيط جدا، نريد استعادة كامل السيطرة على أراضينا كبلد، وتتوقف روسيا عن قتل الشعب الاوكراني».

وأضافت في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء السبت، أن روسيا عليها ألا تتجاوز حدود مبادي العدل ومقتضيات القانون الدولي، مؤكدة أن موقف بلاده أوضح عدة مرات، من الرئيس ووزير الخارجية، بضرورة الخروج من الأراضي الأوكرانية والتوقف عن قتل المدنيين.

وعن سبب فشل فتح ممرات إنسانية، عقبت: «للأسف هذه الطريقة معهودة ومعروفة حول الاتفاقيات مع روسيا وكيف تعمل بازدواجية، عندما تتوصل لاتفاق معهم لا ينجح، الممرات الإنسانية من المفترض أن تفتح لكنها لم تفتح، ومازلنا نرى أن القصف مستمر والعمليات العسكرية مستمرة هناك، وهو دليل على سوء النية والشر».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.