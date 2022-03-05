سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قفز سعر البلاديوم متجاوزا 3000 دولار للأوقية، للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيسي للمعدن، في حين دعمت الحرب في أوكرانيا الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وتنتج روسيا 40% من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات والذي يتجه صوب تحقيق زيادة بنسبة 25 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوياته منذ نهاية مارس 2020، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1965.97 دولار للأوقية، لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي أربعة بالمئة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 1966.6 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 2% في المعاملات الفورية إلى 25.67 دولار للأوقية وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 3.4% إلى 1117.06 دولار للأوقية.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.