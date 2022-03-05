روسيا: بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة معنا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة معها، وذلك حسبما نقلته وكالة "رويترز".



وأضافت الخارجية الروسية، أنّ رد موسكو على العقوبات سيقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا.



وبريطانيار إحدى القوى الكبرى التي مالت إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا، لدفعها عن التراجع عن الغزو العسكري لأوكرانيا.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسنون، قد صرّح خلال زيارة إلى بولندا يوم الثلاثاء، بأنّ لخيار العسكري لمساعدة أوكرانيا يعني الدخول في حرب مع روسيا.



وأضاف: "فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيدفعنا لإسقاط مقاتلات روسية ما يعني الدخول في الحرب"، لكنّه جدد التأكيد على أن هجوم روسيا على أوكرانيا لن ينجح، وتابع: "بوتين وحده يعرف لماذا شن هذه الحرب على أوكرانيا".



وأشار إلى أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى.



بريطانيًّا أيضًا، كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، قد أكّدت أنّ بلادها تدعم دعوات توجه الراغبين بالقتال إلى أوكرانيا بما في ذلك الجنود البريطانيون، مضيفة أنها تتوقع طول أمد الحرب في أوكرانيا.



الوزيرة البريطانية دعت الروس إلى عدم تصعيد هذا النزاع، لافتة إلى أن هذا قد يكون “بداية النهاية للرئيس فلاديمير بوتين”.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.