 رئيس أوكرانيا: القوات الروسية دخلت بعض الأماكن.. لكن هذا لن يستمر طويلا - بوابة الشروق
السبت 5 مارس 2022 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

رئيس أوكرانيا: القوات الروسية دخلت بعض الأماكن.. لكن هذا لن يستمر طويلا

أحمد علاء
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 2:22 م | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 2:22 م
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، إن القوات الروسية استطاعت الدخول إلى بعض الأماكن، لكنّه أكّد أن هذا الأمر لن يستمر طويلًا.

وأضاف في كلمة له، اليوم السبت، أنه ممتن لكل من يحمل علم بلاده في وجه الجيش الروسي ويبلغهم أنهم سيخسرون الحرب، مؤكّدًا أنه لا يمكن الانتصار على شعب يقف بدون أسلحة في وجه آلة الدمار المعتدي.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك