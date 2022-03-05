قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، إن القوات الروسية استطاعت الدخول إلى بعض الأماكن، لكنّه أكّد أن هذا الأمر لن يستمر طويلًا.



وأضاف في كلمة له، اليوم السبت، أنه ممتن لكل من يحمل علم بلاده في وجه الجيش الروسي ويبلغهم أنهم سيخسرون الحرب، مؤكّدًا أنه لا يمكن الانتصار على شعب يقف بدون أسلحة في وجه آلة الدمار المعتدي.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.