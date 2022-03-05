فوز أشرف فرحان بمقعد نقيب المهندسين بالمنوفية

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية فوز المهندس أشرف فرحان نقيبا للمهندسين في المنوفية عقب حصوله علي 1626 صوت مقابل حصول المهندس والنقيب الخالي المهندس شبل ضحا علي 1171.

وسادت الاحتفالات داخل نقابة المهندسين في محافظة المنوفية حيث استقبل المهندس أشرف فرحان خبر فوزه بالسجود والدموع.

و شهدت النقابة اليوم إقبال كبير منذ بدء عملية التصويت في العاشرة صباحا وحتي السابعة مساءا، كما وفرت النقابة سيارات لنقل أعضاء النقابة من مراكز المحافظة المختلفة الي مقر النقابة بعاصمة الإقليم.

وجرت انتخابات الإعادة لاختيار نقيب المهندسين عقب إعلان الإعادة في الجولة الأولي بين المهندس شبل ضحا نقيب المهندسين الحالي والمهندس أشرف فرحان عقب عدم اجتيازهم نسبه التصويت 50٪+١.

كما جرت الانتخابات لاختيار النقيب العام والأعضاء المكملين وذلك من خلال 10 لجان في النقابة للتصويت في الانتخابات .