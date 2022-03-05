تنظم كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين بالإسكندرية، المؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي، برعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، غدا الأحد مستمر على مدار يومين، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين، إن التنقل الذكي يعد أحد الركائز الأساسية التي تميز المدن الذكية وتضمن إستدامتها، وأنه اكتسبت أنظمة وخدمات التنقل الذكي، في السنوات الأخيرة، اهتمامًا من كبار مصنعي السيارات ومقدمي الخدمات والأوساط الأكاديمية ومخططي المدن والمؤسسات الحكومية، نظراً لفوائدها المتوقعة في معالجة عيوب نظم التنقل التقليدية والآثار المتعلقة بالسلامة والازدحام والانبعاثات.

وأضاف الكردي أنه على الرغم من التطور السريع الذي حدث مؤخرًا في هذا المجال، إلا أن التنقل الذكي لا يزال في بداياته، وأن الانتشار الواسع والقبول الاجتماعي لتكنولوجيات التنقل الذكي لا يتوقف على نضج هذه التكنولوجيا فحسب، بل على مدى توافر إطار متطور للحَوْكَمة يحدد معايير السلامة والأمور المتعلقة بالمسؤليات القانونية في حالة حدوث حوادث، بالإضافة إلى التخطيط السليم للمدن لاستيعاب هذه التكنولوجيات المتطورة.