مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والإفريقية والعالمية، إذ يواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، في الجولة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بجانب إقامة العديد من مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

كما يشهد اليوم، استمرار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي، ولقاءات بالدوري الإيطالي والإسباني.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات) :

الأهلي ضد المريخ السوداني - 9:00 م - beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي (الجولة 28):

ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد - 30:2 م - beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي ضد تشيلسي - 5:00 م - beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يوناتيد ضد برايتون - 5:00 م - beIN Sports 2 HD Premium

أستون فيلا ضد ساوثامبتون - 5:00 م - beIN Sports 3 HD Premium

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5:00 م - beIN Sports Connect

نوريتش سيتي ضد برينتفورد - 5:00 م - beIN Sports Connect

ليفربول ضد وست هام يونايتد - 7:00 م - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني (الجولة 27):

أوساسونا ضد فياريال - 3:00 م - beIN Sports HD 1

إسبانيول ضد خيتافي - 5:15 م - beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد غرناطة - 7:30 م - beIN Sports HD 1

ريال مدريد ضد ريال سوسييداد - 10:00 م - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي (الجولة 28):

أودينيزي ضد سامبدوريا - 4:00 م - Lega Serie A YouTube

روما ضد أتالانتا - 7:00 م - Lega Serie A YouTube

كالياري ضد لاتسيو - 9:45 م - Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني (الجولة 25):

بوخوم ضد جروتر فيورث - 4:30 م - beIN Sports FR HD 1

هيرتا برلين ضد آينتراخت فرانكفورت - 4:30 م - beIN Sports FR HD 2

فولفسبورج ضد أونيون برلين - 4:30 م - beIN Sports FR HD 3

لايبزيج ضد فرايبورج - 4:30 م - beIN Sports FR HD 4

بايرن ميونيخ ضد بايرن ليفركوزن - 4:30 م - beIN Sports FR HD 5

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 7:30 م - beIN Sports FR HD 1

الدوري الفرنسي (الجولة الـ 27):

لانس ضد بريست - 6:00 م - beIN Sports HD 2

نيس ضد باريس سان جيرمان - 10:00 م - beIN Sports HD 2

الدوري السعودي (الجولة الـ 22):

الفيصلي ضد الحزم - 5:40 - SSC

الرائد ضد الفيحاء - 5:45 - SSC

الشباب ضد الباطن- 7:45 - SSC