مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والإفريقية والعالمية، إذ يواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، في الجولة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بجانب إقامة العديد من مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.
كما يشهد اليوم، استمرار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي، ولقاءات بالدوري الإيطالي والإسباني.
وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات) :
الأهلي ضد المريخ السوداني - 9:00 م - beIN Sports HD 3
الدوري الإنجليزي (الجولة 28):
ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد - 30:2 م - beIN Sports 1 HD Premium
بيرنلي ضد تشيلسي - 5:00 م - beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يوناتيد ضد برايتون - 5:00 م - beIN Sports 2 HD Premium
أستون فيلا ضد ساوثامبتون - 5:00 م - beIN Sports 3 HD Premium
وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5:00 م - beIN Sports Connect
نوريتش سيتي ضد برينتفورد - 5:00 م - beIN Sports Connect
ليفربول ضد وست هام يونايتد - 7:00 م - beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني (الجولة 27):
أوساسونا ضد فياريال - 3:00 م - beIN Sports HD 1
إسبانيول ضد خيتافي - 5:15 م - beIN Sports HD 1
فالنسيا ضد غرناطة - 7:30 م - beIN Sports HD 1
ريال مدريد ضد ريال سوسييداد - 10:00 م - beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي (الجولة 28):
أودينيزي ضد سامبدوريا - 4:00 م - Lega Serie A YouTube
روما ضد أتالانتا - 7:00 م - Lega Serie A YouTube
كالياري ضد لاتسيو - 9:45 م - Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني (الجولة 25):
بوخوم ضد جروتر فيورث - 4:30 م - beIN Sports FR HD 1
هيرتا برلين ضد آينتراخت فرانكفورت - 4:30 م - beIN Sports FR HD 2
فولفسبورج ضد أونيون برلين - 4:30 م - beIN Sports FR HD 3
لايبزيج ضد فرايبورج - 4:30 م - beIN Sports FR HD 4
بايرن ميونيخ ضد بايرن ليفركوزن - 4:30 م - beIN Sports FR HD 5
شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 7:30 م - beIN Sports FR HD 1
الدوري الفرنسي (الجولة الـ 27):
لانس ضد بريست - 6:00 م - beIN Sports HD 2
نيس ضد باريس سان جيرمان - 10:00 م - beIN Sports HD 2
الدوري السعودي (الجولة الـ 22):
الفيصلي ضد الحزم - 5:40 - SSC
الرائد ضد الفيحاء - 5:45 - SSC
الشباب ضد الباطن- 7:45 - SSC