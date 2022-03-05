قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن العنصر البشري يعتبر من أهم المقومات لقطاع السياحة المصري لما يمتاز به من الخبرة والتدريب.

وأضاف في كلمته بفعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي لإطلاق استراتيجية البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية القطرية مع مصر للفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٧ أنه عندما وضعت وزارة السياحة استراتيجية التنمية ٢٠٣٠ تضمنت عنصرا مهما خاصا بالمشاركة المجتمعية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وإنشاء مراكز دولية متخصصة.

وتابع "كان لدينا برنامجا للتعاون والدعم الفني بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية، واليوم نشهد التوقيع مع البنك الأوروبي على مذكرة تفاهم بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لإنشاء مجلس مهارات السياحة في مصر لدعم مهارات العاملين بالقطاع".

وأضاف "تضع الوزارة قاعدة بيانات شاملة مع كل جهات الدولة المختلفة تتضمن عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة العاملة بالقطاع".

ووقع البنك اليوم السبت مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس قطاع المهارات للضيافة والسياحة في مصر.