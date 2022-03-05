لقطات متداولة لإسقاط طائرة نفاثة روسية في بلدة أوكرانية

تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إسقاط طائرة نفاثة روسية في بلدة أوكرانية.



وقال حساب Ukraine Weapons Tracker على موقع "تويتر"، إنه تم إخراج الطيارين بنجاح، وإلقاء القبض على أحدهما.





#Ukraine: A Russian two-seater jet was shot down above #Chernihiv today. Pilots successfully ejected, however one of them was already captured. pic.twitter.com/XYpNL65zpg — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 5, 2022





ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.