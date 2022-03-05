لقطات متداولة لإسقاط طائرة نفاثة روسية في بلدة أوكرانية

تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إسقاط طائرة نفاثة روسية في بلدة أوكرانية.
وقال حساب Ukraine Weapons Tracker على موقع "تويتر"، إنه تم إخراج الطيارين بنجاح، وإلقاء القبض على أحدهما.
ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.
فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.