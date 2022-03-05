بركات عن عودة فيريرا للزمالك: المهمة صعبة ولكن البروفيسور يستطيع إنقاذه

أشاد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بقرار الزمالك بشأن عودة البرتغالي، جيسفالدو فيريرا، لقيادة الأبيض مجددا، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة عام ونصف العام.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن تعاقده مع فيريرا، لقيادة الفريق، خلفا لـ كارتيرون، بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق محليا وإفريقيا.

وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": «قرار جيد من إدارة الزمالك، بشأن عودة فيريرا (البروفيسور) لقيادة الزمالك، البرتغالي مدرب كبير حقق الثنائي المحلية للأبيض من قبل عام 2015، والجماهير حزنت لرحيله».

وأضاف: «فيريرا، يستطيع إنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية، وتعثر الأبيض خلال الفترة الحالية، خاصة مع تواجد 5 لاعبين سبق وتعامل معهم في ولايته الأولى، وهو الأمر الذي سيسهل عليه الكثير في التواصل مع اللاعبين، وسرعة تأقلم اللاعبين معه».

واختتم: «بكل تأكيد مهمة فيريرا، في ولايته الثانية مع الزمالك لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق يحتاج للفوز في جميع مبارياته المتبقية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، من أجل التأهل للدور المقبل، بجانب مواصلة النتائج الطيبة في الدوري عقب الفوز على فيوتشر».