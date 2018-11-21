تحذير استخباراتي غربي من خسائر بشرية فادحة بأوكرانيا خلال أيام

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"الأمريكية، عن مسؤول استخباراتي غربي (لم تسمه) تحذيره من خسائر فادحة في الأرواح في أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

جاء ذلك وفق تقارير إعلامية، أشارت على صعيد متصل إلى سماع دوي انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في مدينة زيتومير على بعد 150 كيلومترا غرب كييف.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.