غزو أوكرانيا يخلف أسرع أزمة لاجئين بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، السبت، إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرًا، وذلك مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم العاشر على التوالي.



وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنَّ عدد اللاجئين الفارين من الهجوم الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.



وأوضح أن "هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".



وأشار إلى أن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا، لكنه حذر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيداً.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.