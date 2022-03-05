سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل فريق الأهلي للفوز رقم 200 في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الإفريقية، بعد الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 في دوري أبطال إفريقيا.

الفوز رقم 200 للأهلي جاء في كل المسابقات الإفريقية والتي شملت (دوري أبطال إفريقيا – كأس الكؤوس الإفريقية – كأس الاتحاد الإفريقي – الكونفدرالية الإفريقية – السوبر الإفريقي).

ولعب الأهلي في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الإفريقية 387 مباراة فاز من خلالها في 200 وتعادل في 102 وخسر 85.

كما يتبقى للفريق الأحمر هدفين من أجل الوصول للهدف رقم 600 حيث سجل لاعبو الأهلي حتى الآن 598 هدفا، بعد ثلاثية اليوم أمام المريخ.