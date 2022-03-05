انتقد عضو الكنيست عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، اليوم السبت، الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها الغرب مع الشرق الأوسط والعالم العربي، وذلك في ضوء الفارق الكبير في تعامله مع غزو أوكرانيا وما شهدته دول عربية من أهوال.

وقال أبو شحادة، في تصريح اليوم، أن الغرب حارب الشرق الأوسط وما زال يُحاربه ويتعامل معه بنظرة استعلائية استعمارية فيها تمييز عنصري واضح وساهم في تدمير جزء كبير منه ضاربًا على ذلك مثالا بما جرى في العراق إضافة إلى دول أخرى.

وأضاف "يمكن رؤية هذا التمييز وسياسة الكيل بمكيالين تاريخيًا من طريقة تعامل الغرب مع عدد الضحايا الإسرائيليين إذ تعامل معهم بشكل مختلف تمامًا عن العدد الأكبر بكثير من الضحايا الفلسطينيين.. وهذه الازدواجية يمكن رؤيتها الآن في ردة فعله على الغزو الروسي لأوكرانيا".

وتابع يمكن رؤية ذلك في تعامله مع قضية اللاجئين الناجمة عن هذا الغزو وضحاياه في أوكرانيا.. وللأسف رأينا تصريحات مباشرة في هذا الموضوع وعنصرية واضحة في عدد لا يستهان به من الصحفيين والإعلام الأجنبي إذ يقولون صراحة أن الأمر مختلف هذه المرة فالحديث عن لاجئين أوروبيين.. لونهم أبيض وعيونهم زرقاء".

وأضاف "هذا يعني أن العقلية العنصرية مازالت مُستشرية في عقول هؤلاء، وللأسف هذه السياسة تضرب بعرض الحائط ميثاق حقوق الإنسان وسيكون لها أبعاد سلبية جدًا على الساحة الدولية".