الجيش الروسي ينشر لقطات مصورة لتحرك رتل عسكري روسي بالقرب من كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات مصورة لتحرك رتل عسكري روسي بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، قوله إن قوافل القوات المسلحة الروسية تستمر في التوغل في عمق الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها الجماعات القومية.

وذكر الموقع أن الرتل الروسي والذي يضم معدات عسكرية مختلفة، يتحرك بنجاح لتنفيذ المهام الموكلة للجيش الروسي في منطقة كييف.

في غضون ذلك، قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن روسيا تعمل على حصار العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد.

وذكر الجيش الأوكراني، في تقرير نشر في وقت مبكر من صباح اليوم، إن هجوم موسكو دخل يومه العاشر بدعم جوي واستخدام أسلحة روسية عالية الدقة.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.