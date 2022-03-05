فوز محمد عباس بمقعد نقيب المهندسين في أسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين بمحافظة أسوان، فوز محمد عباس محمد سلطان، بمنصب نقيب المهندسين في انتخابات الإعادة التي أجريت اليوم الجمعة، متفوقا على منافسه المهندس أسامة فهمي.

وكانت انتخابات نقابة المهندسين انطلقت الجمعة الماضية، لاختيار النقيب العام والنقباء الفرعين والأعضاء، وبلغ عدد المقرات الانتخابية لانتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان، 3 مقار انتخابية هي: مقر بنادي المهندسين على كورنيش النيل بمدينة أسوان، ومقر بمدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مقر ثالث بمدينة إدفو.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان، نحو 6012 مهندسا ومهندسة، وتتم الانتخابات داخل 3 مقرات انتخابية.