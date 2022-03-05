كشف محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، حقيقة ما يتردد حول طلب أحد الأندية تأجيل مباراته المقبل مع الأهلي، الثلاثاء القادم في الدوري.

وأكد فتح الله، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «لا نعلم شيء بشأن تأجيل اللقاء، لم يصلنا أي خطاب رسمي يفيد بذلك، نستعد لمواجهة الأهلي بشكل طبيعي اليوم».

وأوضح: «ليس لنا علاقة بما يقال في وسائل الإعلام، لم نطلب تأجيل المباراة، ونسعى للفوز في اللقاء للحصول على الثلاث نقاط، والاستعداد سيكون بشكل جيد مثل أي مباراة، ولكن هنا الأمر مختلف لأننا نواجه المنافس المباشر على لقب الدوري».

وتابع: «نسعى لتقديم مباراة كبيرة ونحقق الفوز، من أجل استكمال سلسلة النتائج الإيجابية، في ظل الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين».

وواصل: «لا ننظر للنتائج السابقة، الأهم حالة لاعبي الفريق في المباراة المقبلة، الآن اللاعبين في أعلى مستوى والنتائج تسير بشكل جيد، وإن شاء الله يكون الاستعداد لمباراة الأهلي في أفضل حال».

وأتم: «مباراة الأهلي لن تحدد بطل الدوري، المنافسة مازالت مستمرة، لا يزال الموسم طويلا ولكنها ستفيد الفائز بكل تأكيد».