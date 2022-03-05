القضاء التونسي يصدر أحكاما ضد 96 متهما في أحداث بن قردان الإرهابية

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أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس أحكاما ضد متهمين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون موالون لتنظيم "داعش" المتطرف على مدينة بن قردان جنوب البلاد في مارس 2016.

وصدرت الأحكام عن الدائرة الجنائية المتخصصة في النظر في القضايا الإرهابية، بحسب ما ذكر بيان لمكتب الاتصال لمحكمة تونس العاصمة، نُشر اليوم السبت.

وجاءت الأحكام ضد 96 متهما، من بينهم 16 شملهم حكم الإعدام، فيما يواجه 15 متهما حكما بالسجن بقية العمر.

وتراوحت باقي الأحكام بين السجن لمدة ثلاثين عاما وأربع سنوات، فيما ذكر البيان أن أحكاما بالبراءة صدرت لعدد ممن شملهم التحقيق في القضية.

وطعنت النيابة العامة في جميع الأحكام الصادرة ضد كل المتهمين، وفق نفس المصدر.

وتعود الأحداث إلى فجر الثاني من آذار/مارس من عام 2016 عندما بدأ مسلحون بإطلاق النار بشكل مركز ضد مؤسسات عسكرية وأمنية في المدينة في محاولة للسيطرة عليها.

وشهدت المدينة معارك شوارع على امتداد أيام قبل أن يستعيد الجيش والأمن التونسي السيطرة الكاملة عليها.

وأسفرت المعارك عن سقوط 36 قتيلا في صفوف المسلحين، و12 عنصرا من قوات الأمن والجيش وسبعة مدنيين، وإصابة 27 آخرين.