المستشارة رضوى حلمى: فخورة بالمسئولية الكبيرة.. والمجلس ذلل لنا صعوبات العمل

حسام الدين: وجود قاضية كمفوض دولة فى جميع المحاكم والدوائر.. وكرسوع: القاضيات حصلن على دورات تدريبية

شهد مجلس الدولة، أمس السبت، ظهور قاضيات على منصات محاكمه كممثلات لهيئة مفوضى الدولة، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد صدور قرارات بتعيينهن فى أكتوبر الماضى، بناء على توجيهات رئاسية بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

ففى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يترأسها المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، والمختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة فى دعاوى الحقوق والحريات، ظهرت على المنصة المستشارة رضوى حلمى أحمد، وفى الدائرة الثانية المختصة بنظر الطعون على قرارات الهيئات القضائية الصادرة بحق أعضائها ظهرت المستشارة إيمان الطنانى، كما أدارت المستشارة مها الطنطاوى جلسة تحضير الطعون بالدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة المختصة بإعداد التقارير القانونية فى طعون الحقوق والحريات.

ورحب المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، فى بداية جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بالمستشارة رضوى حلمى، قائلا إنها المرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة التى تعتلى فيها قاضية منصة المحاكم، حيث لم تشارك امرأة فى تشكيل أى من دوائر المحاكم منذ إنشاء مجلس الدولة قبل 75 عاما.

وأضاف: «بدءا من اليوم تحقق التطبيق الفعلى لتمكين السيدات من التعيين كقاضيات بمجلس الدولة، وأصبحت المرأة شريكة وزميلة لنا تجلس مع زملائها لتحقيق العدالة، على غرار جميع الجهات والهيئات القضائية الأخرى، حيث من المقرر أن تشهد المحاكم والدوائر بجميع أنحاء الجمهورية وجود قاضية كمفوض دولة، ولا يصح تشكيل المحكمة دون حضورها، كما ترأس القاضيات جلسات تحضير الطعون فى دوائر هيئة المفوضين فى أكثر من محافظة».

وأبدت المستشارة رضوى حلمى، سعادتها باعتلائها منصة المحكمة الإدارية العليا، قائلة: «أشعر بالفخر بمناسبة هذه الخطوة الكبيرة للغاية، وأننى كنت ضمن القاضيات اللاتى تم تعيينهن فى مجلس الدولة، وهى مسئولية كبيرة».

وقالت إن جميع القاضيات المعينات بمجلس الدولة حاصلات على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحاصلات على درجة الماجسيتر فى القانون، وأن تفوقهن مكنهن من تقلد هذه المكانة،

وردا على سؤال «الشروق» حول ما لمسته من صعوبات يشاع أنها تصعب من عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة، ردت أن الدورات التدريبية المكثفة التى حصلت عليها من مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة ساهمت فى تذليل جميع العقبات المرتبطة بعملها المرتبط بإعداد وكتابة التقارير القضائية، مشددة على أن التدريب كان له أثر كبير فى تأقلمها واندماجها ضمن زملائها القضاة.

وفى السياق ذاته قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة إن القاضيات المعينات خضعن لبرنامج تدريبى قبل توزيعهن على الدوائر لمباشرة عملهن.