سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنّ الوضع في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا سيئ للغاية.

جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية، تحدثت مسبقًا عن سماع دوي انفجارات منطقة ماريوبول خلفت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بحدوث تفجير استهدف مبنى سكنيا في ماريوبول، وقالت إنه من المحتمل وجود نحو 200 شخص تحت الأنقاض.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.