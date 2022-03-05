قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الدبلوماسية والسياسة المصرية تعلم جيدًا ما تفعله بملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن بعض الخطوات التي أعلنتها إثيوبيا في الماضي مجرد مناورات إعلانية للضغط على الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن إثيوبيا بإعلان بدء تشغيل الكهرباء من سد النهضة تستهدف دفع الشعب المصري إلى حالة من الغضب، لافتًا إلى أن التصرفات والأقوال التي تستخدمها إثيوبيا ذات طبيعة سيادية.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لمصر تسير في الاتجاه الصحيح بالملف، مستنكرًا تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخاصة بوضع اتفاقية فقط للتعامل مع فترات الجفاف وهو ما يجعل حركة المياه غير طبيعية فيما بعد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الحرص خلال التعامل مع الملف، معقبًا: «الدولة المصرية مستعدة للتعامل مع هذا الموضوع، والنقطة الحاسمة في هذا الملف مرتبطة بأن أي نقص في المياه لن يكون مقبولا»، بحسب وصفه.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا صحفيًا، أمس الأحد، تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.

وأكدت جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.