السفارة الروسية فى برلين تتلقى مئات الشكاوى من روس تعرضوا للتمييز في ألمانيا

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أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين أنها تلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها مئات الشكاوى من مواطنين روس قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات وتلقوا خطابات تهديد.

وأوضحت السفارة أن الشكاوى تعلقت بأمور من بينها إلحاق الضرر بسيارات تحمل لوحات روسية، وتعرض تلاميذ روس لشتائم وتلقيهم خطابات تهديد وتعرضهم لاعتداءات بدنية ومضايقات.

وأضافت السفارة:"نعتبر أي مظهر من مظاهر التمييز والمساس بحقوق مواطنينا والسكان الناطقين بالروسية في ألمانيا أمرا غير مقبول".

وحسب وكالة أنباء "إنترفاكس"، أرسل السفير الروسي سيرجي نيتشاييف بمذكرة إلى وزارة الخارجية انتقد فيها التمييز المزعوم بحق مواطنين روس في ألمانيا.

وطالب نيتشاييف بأن " ترسل الحكومة الألمانية إشارات قوية" إلى السلطات في الولايات والمدن والبلديات " من أجل إنهاء هذا التمييز".