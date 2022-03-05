الأمم المتحدة: نتوقع أن تكون أرقام الضحايا في أوكرانيا أكثر من المعلن بكثير

قالت الأمم المتحدة، إنها تتوقع أن تكون أرقام الضحايا في أوكرانيا أكثر بكثير مما هو معلن، وذلك حسبما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل.



ولا يوجد تقارير مستقلة تصدر عن الحرب الروسية التي دخلت يومها العاشر، ولا تلوح في الأفق بوادر للحل السياسي، فيما يعمل طرفا الحرب على إصدار بيانات ومعلومات عما يسميها خسائر الطرف الآخر.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.