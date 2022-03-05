الوداد يستعد لـ الزمالك بثنائية أمام شباب المحمدية في الدوري المغربي

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استعد فريق الوداد المغربي لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على ضيفه شباب المحمدية بنتيجة (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ20 من الدوري المغربي بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وبات هذا الفوز الأول للوداد في آخر ثلاث جولات بالدوري بعد تعادله مع يوسفية برشيد والخسارة أمام حسنية أكادير.

وبهذا الفوز رفع الوداد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد شباب المحمدية عند 26 نقطة في المركز التاسع.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الأبطال، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بعد الخسارة التي تلقاها أمام بطل المغرب السبت الماضي في الجولة الثالثة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، وبفارق أربع نقاط خلف الوداد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.