شهد محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في قاعة المؤتمرات الدولية، بحضور رئيس شرف المهرجان الفنان محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد، ومدير المهرجان عزة الحسيني.

بدأت مراسم الافتتاح بأجواء كرنفالية، بعد تجمع الوفود وضيوف المهرجان، ونقلتهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات، مكان إقامة الحفل.

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، تلاه مقدمة تصويرية بعنوان "10 سنوات من الخيال"، استعرضت تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتى آخر دوراته، وقدمت حفل الافتتاح باللغتين العربية والفرنسية، الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس.

وخلال كلمته، قال نائب محافظ الأقصر، إن المهرجان وضع الأقصر في مصاف المحافظات الفنية كالقاهرة والإسكندرية، وجعلها تتواجد بالأنشطة الفنية والثقافية كونها مهد الفنون التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ.

وأضاف أن المهرجان خلال الـ10 سنوات الماضية، استطاع أن يفرض نفسة كأحد أهم الفاعليات على أجندة المحافظة، وشكل قناة تواصل بين مصر وإفريقيا من خلال تجمع نخب سينمائية من مختلف أنحاء القارة؛ ليمثل عودة هويتنا وهمزة وصل وامتداد العلاقة مع مصر التي ترجع لآلاف السنين، والتي شاهدناها من خلال النقوش الفرعونية على جدران المعابد.

وخلال افتتاح الدورة الـ11 للمهرجان، تم تكريم اسم الفنانة الراحلة "هدى سلطان"، وتسلمت التكريم حفيدتها النجمة ناهد السباعي، إلى جانب تكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي، واسم المخرج السنغالي الكبير جبريل ديوب مامبتي، الذي تحمل الدورة اسمه، ويتسلمها ابنه تيمور مامبيتي.

ثم تكريم ضيف شرف المهرجان، دولة أوغندا، وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيتشا، ثم تكريم المخرجة البوركينية أبو لين تراوري، كما تم تكريم النجم حسين فهمي، ومنحه جائزة "إنجاز العمر"، ويكرم أيضًا بالمهرجان النجم عمرو سعد، الذي تغيب عن الحضور لظروف التصوير خارج مصر، لكن حضر نيابة عنه ابنه الفنان أبي عمرو سعد.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والخارجية، ومحافظة الأقصر، ونقابة السينمائيين، وعدد من المؤسسات التجارية، ويستمر حتى 10 مارس الجاري.