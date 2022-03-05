 إشبيلية يهدر فرصة تقليص الفارق مع ريال مدريد بالتعادل السلبي مع ألافيس في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
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إشبيلية يهدر فرصة تقليص الفارق مع ريال مدريد بالتعادل السلبي مع ألافيس في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 12:22 ص | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 12:26 ص

فرط إشبيلية في فرصة تقليص الفارق ولو مؤقتا مع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبيمع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

وفشل هجوم الفريق الأندلسي، والمكون من الثلاثي خيسوس كورونا ولوكاس أوكامبوس ويوسف النصيري، في فك شفرة دفاع ألافيس،لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد والذي يواجه غدا ضيفه ريال سوسيداد، فيما رفعألافيس رصيد إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.


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