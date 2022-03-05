رئيس البرلمان الليبي يؤكد لسفيرة بريطانيا «قانونية الإجراءات المتخذة» في اختيار رئيس حكومة جديد

دافع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن "قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة"، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد في البلاد، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها صالح من سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، بحسب بيان لمجلس النواب الليبي اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن صالح بحث مع السفيرة البريطانية آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت هرندل، إنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين المقبلين، وستلتقي عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة، وفق البيان.

وأدت حكومة فتحي باشاغا مساء الخميس الماضي اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب في طبرق، فيما يجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تأكيده رفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

وفي ذات الاتجاه أبدى المجلس الأعلى للدولة اعتراضه على منح حكومة باشاغا الثقة واعتبر إجراءاتها مخالفة للاتفاق السياسي.