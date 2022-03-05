جوبيلو إيواتا يحقق انتصاره الأول في الدوري الياباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق جوبيلو ايواتا انتصاره الأول بعد تعادل وهزيمة في الموسم الجديد من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، وتغلب على كيوتو سانجا 4-1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وسجل الأهداف الأربعة لفريق جوبيلو ايواتا، اللاعبون يوكي اوتسو، ويوتو سوزوكي (الهدفان الثاني والثالث)، وريو جيرمان في الدقائق 35 و62 و68 و90 .

بينما سجل بيتر أوتاكا الهدف الوحيد لفريق كيوتو سانجا في الدقيقة 67، بعد أن شهدت المباراة طرد زميله ناوتو كاميفوكوموتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع جوبيلو ايواتا رصيده بذلك إلى أربع نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام كيوتو سانجا الذي يحتل المركز السادس.