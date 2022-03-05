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أعلن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمد عبدالمقصود، إنهاء إيقاف 6 لاعبين، وذلك على خلفية عينات دورة الألعاب الإفريقية 2019.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، أنه تم إنهاء إيقاف اللاعبين ( سارة سمير وسلمى فرج وسمر حبشي ومحمد سليم ومصطفى وحيد وعبد الرحمن محمد)، بتاريخ 21-1-2022.

وهنأ الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على عودة الأبطال لمنصات التتويج بعد هذا الإيقاف المؤقت.

وفي السياق ذاته، علقت البطلة الأولمبية سارة سمير، صاحبة الميدالية البرونزية لرفع الأثقال في ريو دي جانيرو، على قرار رفع الإيقاف عنها من قبل الاتحاد المصري لرفع الأثقال

وقالت سارة سمير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله والفضل لله... النهارده استلمت رفع الإيقاف من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وبكده أقدر أرجع أرفع علم بلادي من تاني.

وأضافت سارة سمير: خالص شكري وتقديري لكل عناصر المنظومة الرياضية في مصر، في مقدمتها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وللاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، ولكل اللي وقفوا في ضهري، وإن شاء الله أقدر أفرحكم من تاني.