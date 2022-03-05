وزيرة الثقافة ترشح 4 عروض مسرحية للسفر إلى تونس

رشحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، 4 عروض مسرحية متخصصة للسفر إلى دولة تونس هى "الليلة الكبيرة - محطة مصر لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، خيالات 7 لفرقة ماريونيت للعرائس، لازم تصلح غلطتك لفرقة الكوشة للعرائس"؛ بناء على الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف شرف فى فعاليات الدورة الثالثة من أيام قرطاج لفنون العرائس والمقامة فى الفترة من 18 حتى 27 مارس.



وأكدت عبد الدايم، أن اختيار مصر كضيف شرف فعاليات الدورة الثالثة من أيام قرطاج لفنون العرائس يعكس الريادة الحضارية للوطن باعتبار هذا اللون الإبداعى احد اقدم العناصر المميزة للتراث الوطنى.



وأضافت أن هذه التظاهرة أحد الوسائل الفاعلة للحوار بين الحضارات، متابعة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تفتح آفاقا ثرية للتعاون بين الشعوب، معربة عن الفخر بالحضور الفكرى والثقافي والفنى المصرى بمختلف المحافل الدولية.



يذكر أن الدورة الثالثة من أيام قرطاج لفنون العرائس تكرم كل من محمد نور الدين مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح ومحمد توفيق محمد نحات العرائس والماسكات بالفرقة، كما يقيم عدد من الفنانين أعضاء الفرق المشاركة مجموعة من ورش العمل ضمن الفعاليات.