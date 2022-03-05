وول ستريت جونال: كيف أثرت العقوبات الأوربية على حياة الروس؟

منذ غزو موسكو لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وأوروبا العنان لمجموعة من العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك القيود المفروضة على البنك المركزي الروسي وقطع وصول البنوك الروسية الكبرى الأخرى إلى الدولار والعملات الاحتياطية الأخرى، وكذلك فصل بعض المقرضين الروس عن نظام سويفت المالي العالمي، حسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وحسب الصحيفة، فقد تأثرت روسيا بهذه العقوبات وبدأ التأثير يتردد بالفعل، وتشكلت طوابير طويلة في بعض البنوك حيث تستمر عملة الروبل في الانخفاض ويسارع الروس لسحب العملة الصعبة، واضطرت دور السينما إلى إلغاء عرض الأفلام الأمريكية، بعد أن أوقفت استوديوهات ديزني ووارنر وسوني عرض الأفلام في روسيا.

كذلك لم يتمكن عملاء Netflix في روسيا من دفع اشتراكاتهم ببطاقات الائتمان الصادرة عن بعض البنوك الروسية، بما في ذلك Sberbank ، أكبر بنك في روسيا.

وذكرت الصحيفة أن بعض الروس أوقفوا خطط شراء منزل جديد بعد أن زادت أسعار الفائدة على الرهن العقاري بأكثر من الضعف إلى 20 %، وفي غضون ذلك، بدأ الروس في تخزين منتجات مثل الأدوية الأجنبية خوفًا من ندرة أو نفادها تمامًا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويتم استيراد حوالي 55%من الأدوية الروسية، وفقًا لبيانات عام 2021 من DSM Group، وهي وكالة تسويق مقرها موسكو ومتخصصة في أبحاث سوق الأدوية.

وتحكي الصحيفة عن مدربة وعالمة نفس تدعي أولغا سازونوفا، البالغة من العمر 60 عامًا ، وهي مدربة وعالمة نفس في سانت بطرسبرغ، وكانت تقدم ما وصفته بـ "جولات اليقظة الذهنية الجسدية" إلى أوروبا وخارجها، وكان المقرر أن تأخذ مجموعة من 12 شخصًا إلى جزر المالديف في أبريل المقبل، ولكن الآن تم تعليق هذه الرحلة وهي تنتظر استرداد مبلغ التأمين الذي دفعته من الفندق، وقالت: "بالطبع، أصبح الأمر لا يطاق".

وتنقل الصحيفة معاناة سيدة أخرى، وهي السيدة جونسون، والتي كانت تخطط أيضًا للسفر إلى صربيا في 26 فبراير المنقضي، بعد يومين من فرض المجموعة الأولى من العقوبات، لكن حظر الطيران أفسد هذه الخطط، وأثناء استرداد ثمن تذكرة السفر، فقدت السيدة جونسون الدفعة المقدمة في الفندق الذي تقيم فيه، وقالت جونسون: "لم تكن العقوبات مبررة" لأنها تضر بالناس العاديين.

أيضا، خططت فيكتوريا ويفغيني فينيكوف بعناية للقيام برحلة هذا الشهر إلى بلغاريا، حتى أنهما سافرا مئات الأميال للحصول على لقاح Covid-19 الذي سيسمح لهما بدخول الاتحاد الأوروبي.

ولكن تم حجزهما على متن شركة الطيران البلغارية منخفضة التكلفة Wizz Air، وضاع عليهما حجز في فندق مريح في العاصمة صوفيا ومدينة بلوفديف الجنوبية القديمة.

ثم جاءت العقوبات، بعد أن أغلقت دول غربية، بما في ذلك دول أوروبية، مجالها الجوي، ردت روسيا بحظر الرحلات الجوية لشركات الطيران من 36 دولة ، بما في ذلك المجر، ونتيجة لذلك، تم إلغاء عطلة فينيكوف، وكذلك لا يعرف الزوجان متى سيتمكنان من السفر إلى الخارج مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى معاناة أخرى، واجهتها السيدة فينيكوف، وهي وكيلة عقارات تبلغ من العمر 56 عامًا، تقول فينيكوف، "اعتدنا السفر إلى الخارج مرتين على الأقل في السنة"، مضيفة أن الرحلة الملغاة كانت هدية من زوجها ليوم المرأة العالمي في 8 مارس.

وتابعت الصحيفة، أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، صرح للصحفيين الأربعاء الماضي بأن "الاقتصاد الروسي تعرض لضربة قوية"، لكنه أصر "أننا ما زلنا نقف".

كما انتقم الكرملين من العقوبات الغربية، بما في ذلك فرض حظر على إصدار قروض من قبل المقيمين الروس للأجانب وأمر المصدرين ببيع 80% من مكاسبهم من العملات الأجنبية من الصادرات، وقالت الحكومة أيضا إنها ستنفق تريليون روبل، أي ما يعادل نحو تسعة مليارات دولار، لشراء أسهم في شركات روسية.

مع ذلك، قال ستيبان غونشاروف، المحلل في مركز ليفادا، وهو محلل روسي مستقل لاستطلاعات الرأي، إن "الوضع الحالي صعب للغاية"، وسوف يؤدي إلى عواقب طويلة المدى، كما سيكون له تأثير ليس فقط على الطبقة الوسطى، ولكن أيضًا على الطبقة الدنيا، وهي الأكبر، وسيشعرون أيضًا بهذا التغيير في حياتهم الطبيعية".

وأضاف غونشاروف، إن هذه العقوبات يمكن أن يكون لها عواقب محلية بعيدة المدى لأن الروس ذوي الدخل المنخفض الذين سيتحملون وطأة العقوبات يشكلون القاعدة السياسية الأساسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح غونشاروف، إن الشباب الروسي البارع في التكنولوجيا، والذين هم أكثر ارتباطًا على مستوى العالم ويعارضون إلى حد كبير حملة الكرملين العسكرية، سيشعرون أيضًا بالضيق، مضيفًا أن الألم سينتشر عبر الكثير من السكان في الأشهر العديدة المقبلة.

وقال غونشاروف: "اعتقد أن العقوبات ستلقي باللوم على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية"، "لكن بالطبع، سيكون هناك انخفاض في مستوى المعيشة ولهذا، ستُلقى المسؤولية على عاتق الحكومة، لأنها لا تستطيع جعل الاقتصاد ذاتي الكفاءة والدفاع عن الناس العاديين، وبالطبع جزء من هذا اللوم سيُطرح على الرئيس بوتين أيضًا".

وأفادت الصحيفة، بأن آلاف الروس، خرجوا إلى الشوارع في عدة مدن الأسبوع الماضي للاحتجاج على الحرب، واستخدمت السلطات العنف لتفريقهم واحتجزت منذ ذلك الحين ما يقرب من 7 آلاف لمشاركتهم في مظاهرات غير مصرح بها ، وفقا لـ OVD-Info، وهي مجموعة ناشطة تراقب اعتقالات الشرطة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، حث منشور على حساب تويتر لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني الروس في جميع أنحاء العالم على الخروج احتجاجًا على محاولات السلطات قمع معارضة عدوان الكرملين في أوكرانيا، قائلاً "يجب علينا، التغلب على الخوف، أن نخرج ونطالب بإنهاء الحرب".

وأضاف في تغريدة على تويتر "يجب استبدال كل معتقل باثنين من الوافدين الجدد".