قال انفصاليون موالون لموسكو في منطقة دونتسك، إن من وصفتها بـ"مجموعة أوكرانية متطرفة" قصفت مبنى في المدينة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الانفصاليين قولهم إن هناك مخاوف من وجود أكثر من 200 مدني تحت أنقاض المبنى المدمر في دونتسك.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.